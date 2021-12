Michel Teló fará show no camarote Contigo!

A grade de atrações do camarote Contigo!, no Oceania, ganhou o reforço do cantor Michel Teló, dono do hit Ai se eu te pego, que virou um fenômeno mundial. A apresentação do artista, que virá a convite da Oral-B, um dos patrocinadores oficiais do camarote, está marcada para a noite de sexta-feira (8/2) no palco do disputado espaço.

Esta não é a primeira vez do cantor no Carnaval de Salvador. No ano passado, o artista passeou pelo circuito Barra-Ondina ao lado da colega Ivete Sangalo e deu pinta nos camarotes patrocinados pela marca.

O camarote Contigo! também já confirmou a presença das atrações baianas Araketu e de Ninah Bartilotti, no sábado. Ju Moraes estará lá na sexta-feira.

