Micareta de Feira terá mais de 10 mil policiais

A 75ª edição da Micareta de Feira de Santana começa nesta quinta-feira, 25 e vai até domingo, 28, e para garantir a segurança do folião a polícia vai contar com mais de 10 mil policiais, entre Polícia Militar, Corpo de Bombeiros (9.436) e Polícia Civil (1.015).

Haverá, por parte da PM, reforço do Batalhão de Polícia de Choque, Rondesp, Grupamento Aéreo (Graer), Companhia Especializada Tático Operacional (CETO), Grupamento de Ações Rápidas e Repressivas Águia (GARRA), Corpo de Bombeiros, além das unidades operacionais do Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL) e da Academia da Policia Militar (APM).

As equipes estarão no Circuito Maneca Ferreira a partir da noite desta quarta, 24, para acompanhar a passagem de oito trios elétricos, que antecipam a abertura do evento. O sambista carioca Dudu Nobre, Jammil e Seu Maxixe estão entre as atrações.

