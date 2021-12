Micareta de Feira chega ao fim sem ocorrências graves

O último dia de micareta em Feira de Santana foi marcado pela alegria do "cacique do candeal", Carlinhos Brown, que animou os foliões pipoca. Mesmo sem ocorrências graves nos quatro dias de realização, a festa registrou a detenção de 219 pessoas por uso de drogas e brigas.

Neste domingo, 28, a despedida da festa teve Carlinhos Brown, que fez um grande arrastão na a avenida. "Vim cedo para esperar por Carlinhos Brown. No ano passado, me emocionei com a simplicidade dele. Se todos os artistas fossem assim o público sairia ganhando", disse a estudante Fernanda Souto.

Nomes como Asa de Águia, que retornou a Feira de Santana após anos sem participar da folia de momo marcaram presença na noite. Durval Lélis comandou os foliões do Bloco Skol Folia e Tomate puxou o "Bafo de Baco". Parangolé ficou no "Auê".

A festa teve atrações como A Vaqueirama", atração no Folia Caipira, Paulo Bindá, Maryzélia e Os Coisinhos, que arrastou o folião pipoca, além de Willian de Castro. A criançada também teve seu espaço garantido com os blocos Balão Mágico, Esponjinh e Zerinho com a cantora Katê, ex-Voa Dois. A irreverência do bloco Tracajá, do jornalista Reginaldo Pereira, teve lugar na micareta.

Paz - "Não vi nenhuma ocorrencia séria e tinha policiais por toda parte", disse a vendedora Mônica Novais, que veio para o circuito nos quatro dias de festa acompanhada dos filhos de 18, 15, 9 e 5 anos.

Um balanço parcial feito pela Secretaria de Segurança Pública demonstra que de quinta-feira, 25, até a manhã deste domingo ,219 pessoas foram conduzidas ao núcleo de delegacias. Destas, 71 foram autuadas por uso de drogas, sendo 10 em flagrante. Duas armas foram apreendias.

Na madrugada de domingo três pessoas foram vitimas de violencia no circuito da festa e foram socorridas para o Hospital Geral Cléristpon Andrade (HGCA). Alaim Santos Souza, 29 anos foi vitima de um tiro que atingiu a coxa direita. Já João Mário da Cruz Santos, 29 anos, foi vítima de espancamento, praticado por cerca de 15 homens numa tentativa de assalto.

Caique Piau Constantino, 18 anos, foi espancado por um grupo de desconhecidos numa briga generalizada. Todos os que foram atendidos nos postos de emergência já foram liberados.

