Mesmo com pé enfaixado, estudante vai para a Avenida

O bloco Agente Faz deu início ao Circuito Osmar às 17h30 desta sexta-feira, 8, segundo dia do Carnaval. Composto por profissionais de saúde da prefeitura, o bloco ganha a avenida animado pela banda Golaço, com um repertório recheado de músicas do pagode baiano.



Do lado de fora das cordas, mas não menos animado, está o estudante Rafael Pedro Silva, de 17 anos. A animação do jovem seria como a de outra pessoa qualquer, se não fosse um detalhe: ele está com a perna enfaixada, por conta de uma torção em uma partida de futebol.

Rafael, que mora em Boiadeiro, na região de Plataforma, chegou à avenida às 5h da manhã, com mais três amigas, e não tem hora para voltar para casa. "Gosto muito de Carnaval, então não podia ficar em casa. A perna não está doendo, então pretendo ficar até amanhecer, porque gosto de ver todos os trios", explica.



Apesar de tímido para fotos, o estudante acompanha as coreografias com a mesma animação das amigas.

