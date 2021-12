MC Guimê canta com Claudia Leitte no Circuito Dodô

MC Guimê, fenômeno do funk ostentação de São Paulo, fez dupla com a cantora Claudia Leitte, à frente do CocoBambu, nesta sexta-feira, 28, no segundo dia de desfile no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Além do funkeiro, a Claudinha levou para cima do trio o sertanejo Michel Teló, do sucesso Ai, Se Eu Te Pego, e Rogério Flausino, da Jota Quest, que volta a Salvador após a polêmica que se envolveu ao dizer que os baianos não gostam de trabalhar, no Festival Circuito Banco do Brasil, em agosto do ano passado.

A cantora volta ao Circuito Dodô, no sábado e domingo, para animar os foliões do seu bloco, Largadinho. Na segunda-feira, ela puxará o mesmo trio na Barra-Ondina. No último dia de Carnaval, a loira comandará uma pool-party (festa na piscina) no Hotel Pestana, no Rio Vermelho, apenas para convidados.

Já Guimê será o convidado do cantor Márcio Victor (do Psirico) neste sábado, que puxará o bloco Nu Outro, homenageando o hip hop. O desfile será na Barra-Ondina.

