Marta Góes inaugura política de boa vizinhança

Marta Góes está inaugurando a política da boa vizinhança entre as anfitriãs dos camarotes da Barra. A banqueteira diz que não encara as vizinhas como concorrentes. "Somos mulheres guerreiras", costuma dizer. Para provar o que fala, ela decidiu, na noite de domingo, 2, quebrar o gelo entre a vizinhança. Acompanhada de membros de sua equipe, fez um périplo pelos espaços vips do circuito Barra.

A série de visitas começou no Expresso 2222. Passou pelo camarote de Licia Fabio e terminou no Contigo! A iniciativa de Marta, que também visitou o espaço de Daniela Mercury, onde posou para fotos, parece que já começou a surtir efeito.

No mesmo dia, a empresária Malu Verçosa deixou o camarote DM para ir cumprimentar a ex-sócia de sua mulher, Licia Fabio. A iniciativa da jornalista foi o assunto da noite. Línguas ferinas diziam que a mulher de Daniela foi lá pra comparar os dois espaços.

