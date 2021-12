Mariene de Castro, Jammil e Waltinho Queiroz participam do Armandinho Convida

Depois de receber o cantor e compositor Moraes Moreira, o músico Armandinho Macedo tem como convidados especiais nesta quarta-feira, 3, a cantora Mariene de Castro, o grupo Jammil e o cantor e compositor Waltinho Queiroz, no "Armandinho Convida", projeto realizado pelo filho de Osmar Macêdo no Centro Histórico da capital baiana.

Depois de subir ao palco com um repertório de canções instrumentais e músicas de Dodô e Osmar em homenagem aos 60 anos do trio elétrico, Armadinho convida Mariene para animar o público ao seu lado. A participação da baiana deve durar cerca de 40 minutos, segundo a assessoria do evento.

A abertura da festa fica por conta do grupo Mammeto, que se apresenta a partir das 20h. O grupo, formado recentemente, mistura música regional, afro, ritmo latino e percussão. O ingresso para conferir a apresentação do 'Armandinho Convida' custa R$ 5 inteira e R$ 2,50 meia, mais mais um quilo de alimento não-perecível.

Projeto - o 'Armandinho Convida segue até o mês de novembro e terá quatro temporadas. Na primeira, realizada até 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, o músico homenageia os 60 anos do trio elétrico, com convidados que marcaram a história do Carnaval baiano e fazem parte da folia de Momo.

Após o período carnavalesco, o instrumentista segue até o mês de abril com a temporada "Pop Choro", baseada no primeiro DVD dele. Nesse período, o artista vai receber convidados como Luiz Caldas, Joatan Nascimento e Yamandu.

Na terceira fase, o filho de Osmar Macêdo vai animar as noites de quarta-feira do Pelourinho com o 'Armandinho Convida MPB', de maio a até setembro, interrrompendo as apresentações em junho e julho devido à realização do São João no Pelô.

Os convidados da temporada MPB incluem o cantor e compositor Jau e a banda 'A Cor do Som', dentre outros. Em maio, um mês antes dos festejos juninos, Armandinho também contará com as participações de cantores e grupos de forró, como Targino Gondim, Xangai e Valdones, além de outros.

A última temporada é o 'Sinfonia Afro-Brasieliro', realizada entre outubro e novembro, com a Orquestra Sinfônica da Bahia e os Blocos Afros. O projeto 'Armandinho Convida' é realizado nas quartas-feiras, com intervalo de 15 dias, na Praça Tereza Batista.

| Serviço |

Evento: Armandinho Convida, com Mariene de Castro

Onde: Praça Tereza Batista, Pelourinho

Quando: 3 de fevereiro, a partir das 20h

Quanto: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia mais um quilo de alimento não perecível)

