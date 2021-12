Mari Antunes, da banda Babado Novo, é uma das candidatas ao título de Cantora Revelação do Carnaval 2014 na seleção do Troféu Dodô & Osmar 2014.

A cantora, que vai disputar o prêmio com Jú Moraes, gravou um vídeo lembrando a importância do prêmio e declarou que está feliz com a volta da realização do evento, que não foi realizado nos anos de 2012 e 2013. Assista!

Da Redação Mari Antunes: "Feliz com a volta do Troféu Dodô & Osmar"

Mari faz parte da terceira formação do Babado Novo - desde 2012 -, que foi lançado em 2001 com Claudia Leitte.

O Troféu Dodô & Osmar, uma realização do Grupo A TARDE e Grupo Engenho, tem cerimônia marcada para a próxima terça-feira, dia 8 de abril, e espera reunir grandes nomes da música baiana. O encontro será no Teatro Castro Alves (TCA), às 20 horas.

adblock ativo