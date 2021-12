Márcio Victor quer continuar no bloco As Muquiranas

O cantor da banda Psirico Márcio Victor pode permanecer no bloco "As Muquiranas" para o Carnaval do próximo ano. Ao ouvir o pedido de "fica Márcio Victor" dos milhares de foliões, o cantor manifestou o desejo de continuar no bloco

"Washington, essa é a hora da verdade. Fica ou não fica?", perguntou o cantor a Washington Paganelli, diretor e um dos fundadores do bloco. Apesar de não ter nenhum pronunciamento oficial do diretor, Márcio Victor já anunciou que quer ficar.

O prefeito ACM Neto foi um dos convidados do cantor e desfilou com a banda no circuito Campo Grande. Antes do desfile das 'Muquiranas", foliões lamentaram a possível saída do cantor. O segurança Ricardo Gonçalves, que sai há dez anos no bloco, declarou seu amor pelo bloco: "É o melhor de todos, o mais divertido. Não existe Carnaval sem Muquiranas".

Fã da banda Psirico, Ricardo disse estar triste com a possível saída do cantor do bloco. "Psirico é a cara das Maquiranas. Tudo que podemos fazer é pedir para ele ficar e torcer para ele aceitar", disse.

