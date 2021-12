Márcio Victor chora e homenageia Mandela na Barra

O cantor Márcio Victor, da banda Psirico, fez sua estreia no Circuito Dodô (Barra-Ondina) nesta sexta-feira, 28, e emocionou os foliões no segundo dia de Carnaval em Salvador.

Ao entoar Lepo Lepo, hit que desponta como música da folia este ano, o vocalista não segurou as lágrimas e elogiou "o povo da favela": "É o melhor do Brasil".

Com peruca branca, em homenagem ao líder sul-africano Nelson Mandela que lutou contra o apartheid, o cantor, autor do hit do momento, fez a alegria do folião pipoca ao desfilar com o trio no circuito da orla sem o uso de cordas.

