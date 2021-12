A gravadora Som Livre lançou o clipe oficial da música Lepo Pelo, do Psirico, uma dos hits do Carnaval 2014, e alcançou em dois dias mais de 400 mil visualizações no Youtube.

Cercado de belas mulheres de shortinhos curtos e sensuais, bustiês e meias-calças rasgadas, Márcio Victorcontracena com as beldades usando gravata frouxa, chapéu e óculos escuros.

Veja o vídeo:

Da Redação Márcio Victor aparece ao lado de beldades em Lepo Lepo

