Márcia Castro ensaia com Gilberto Gil no Pracatum

A cantora Márcia Castro está a todo vapor para mais uma edição de sua Pipoca Moderna, na noite deste sábado, 26, no Clube Fantoches, no Dois de Julho. Para fazer bonito, a artista fez um ensaio especial nesta sexta-feira, 25, com Gilberto Gil, que será homenageado por Márcia. A passagem de som aconteceu no estúdio do projeto Pracatum, no Candeal, em Salvador.

Além de Gil, estão por lá os cantores Emicida, Zeca Baleiro, Laurinha Arantes e Paulinho Boca de Cantor. O show tem início previsto para as 21 horas. A abertura da festa ficará por conta dos DJs Camilo Fróes e El Cabong.

