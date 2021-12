Mangueira marca presença no Carnaval baiano

A sexta-feira de Carnaval será de festa para os amantes do samba. Isso devido à invasão (muito bem-vinda!) de uma vertente deste ritmo pouco ouvida por aqui: o samba-enredo carioca. Isso graças à presença de uma velha guarda mais do que especial e respeitada no País: a da Mangueira. Essas pessoas da melhor idade - que, como bons sambistas, nasceram e cresceram no samba - estarão no bloco Alvorada pela primeira vez. Eles desfilarão no circuito Campo Grande.

E a escolha deste time deve-se, segundo o presidente da agremiação baiana, Vadinho França, à reverência dada pela escola de samba do Rio de Janeiro à Bahia. "Como o nosso tema é Meu Samba é Tradição, nada melhor do que trazer uma escola que valoriza o nosso Estado em seus desfiles", pontuou ele.

Além da velha guarda, o bloco baiano também terá atrações que representam o samba do Recôncavo baiano, como Roberto Mendes, e de Salvador, com o grupo Bambeia, Raimundo Sodré, Gal do Beco e Aloísio Menezes. "Queremos que os foliões sintam a diversidade deste ritmo tão rico", salientou França, lembrando que o bloco completa 38 carnavais este ano.

