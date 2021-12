Mametto homenageia as mulheres em Carnaval

A banda Mametto vai realizar uma homenagem às mulheres puxando o folião pipoca no circuito Dodô (Barra-Ondina), na terça-feira, 4, de Carnaval, com o Cordão Cultural AfroPop, estreando na programação do bloco este ano. O desfile está marcado para as 19h30.



No seu primeiro ano à frente AfroPop, a Mametto prepara um show recheado de batidas percussivas misturada à influencias do pop.

Levantando questões importantes, como a valorização da mulher no mercado de trabalho e a não violência contra a mulher, a Mametto vai fazer florescer o circuito.



Vestida de rosa, em figurino assinado pelo estilista baiano Luciano Santana, Ana Mametto desfilará em trio ambientado com temas primaveris.

Flores também darão a cara dos outros integrantes da banda, que estarão com figurinos desenhados por Aládio Marques.

No repertório, a música de trabalho Bem Baiana, que exalta os encantos, a raça, a beleza e a graça da mulher baiana.

adblock ativo