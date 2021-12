Luiz Caldas comandará show de ensaio para o carnaval

Nos dias 24 de janeiro e 5 de fevereiro o cantor e compositor Luiz Caldas comandará o projeto "Verão Luiz Caldas", realizado no Clube Fantoches, no bairro 2 de Julho. O músico vai estrear o ensaio pré-carnavalesco, formato bem conhecido na cidade, mas inédito para o artista.

No repertório, Luiz Caldas vai relembrar sucessos dos 40 anos de sua carreira e clássicos do carnaval. Além do anfitrião da festa, o Verão Luiz Caldas terá convidados de peso para dividir os palcos e agitar a noite, em um aquecimento para o carnaval.

