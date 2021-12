Levar uma criança à folia exige cuidados

Em Salvador, não há restrição quanto à participação de pessoas menores de idade no Carnaval. Nos blocos da cidade, a idade mínima é de 16 ou 18 anos, acompanhado por responsável. Mas há muitos pais ou acompanhantes que não veem maiores problemas em levar crianças à festa. O administrador Osvalrizio Júnior, por exemplo, há dois anos acompanha o pequeno Aladê-Koman, 4, para curtir a folia. "Meu filho adora o Carnaval, até pede para ir comigo. Não acho que seja perigoso, afinal ele está comigo", diz.

Mas, seja na rua ou no bloco, passar o Carnaval com crianças exige cuidados redobrados. Os pais devem ficar bem atentos com relação à alimentação e hidratação dos filhos, além da aglomeração de pessoas e a segurança dos pequenos. Quanto a estes quesitos, o administrador diz que leva em conta o bem-estar do filho. "Procuro não ficar muito perto do trio, por causa do som, e coloco pulseirinha de identificação nele. E, quando percebo que está com sono, vou para casa. Também não bebo quando estou com ele", garante.

A dona de casa Érica Oliveira também revela que sempre levou o filho Caíque, 12, para a folia, mas nunca teve problemas. "Ele é tranquilo e sempre fica perto de mim. E, além de lhe colocar a pulseira com os dados dele, converso muito antes", diz.

Segurança - A 1ª Vara da Infância e Juventude está distribuindo 300 mil pulseiras de identificação de crianças para o Carnaval, que começa oficialmente hoje. Os pais podem adquiri-las nos postos do Juizado - na Avenida Garibaldi, Aeroporto, Rodoviária, Pelourinho e também no Tribunal de Justiça, localizado no Centro Administrativo da Bahia.

Para o titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude, Wagner Ribeiro Costa Júnior, independentemente das pulseiras, os pais devem identificar os filhos. "É importante que eles coloquem dados de identificação nas crianças, pois sabemos que o Carnaval é uma festa onde podem acontecer vários tipos de violência", diz.

A pulseira deverá ser preenchida com o nome da criança, o endereço e um número de telefone para contato. Quem perder uma criança durante a folia deve procurar um dos postos do Juizado.

Já quem achar uma criança sozinha deverá entrar em contato com o Juizado, pelo telefone 08000-713020, ou conduzi-la a uma das unidades, que encaminhará a criança à família ou responsável.

