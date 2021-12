Lepo Lepo é a música mais vendida do iTunes

Lepo Lepo, do Psirico, superou Royals, da cantora internacional Lorde, e se tornou a música mais vendida no Brasil através do iTunes durante o fim de semana. A música é a aposta do grupo para ser o hit do Carnaval.

Os jogadores Neymar e Daniel Alves já celebraram gols pelo Barcelona ao som da música.

