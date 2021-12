Léo Santana promete para As Muquiranas:"não vou decepcionar"

O Carnaval de Salvador este ano tem clima de despedida para Léo Santana. Além de deixar os vocais da banda Parangolé, ele também se despede do As Muquiranas, tradicional bloco de transvestidos.

Léo se apresenta na terça-feira, 4, último dia da festa baiana, no Circuito Osmar (Campo Grande - Centro) e promete fazer a diferença. "Quero fazer da terça-feira no bloco As Muquiranas a mais inesquecível, para mim e para todos que vão acompanhar", disse.

Sobre as novidades que ele está preparando, Léo preferiu guardar segredo: "Se eu contar deixa de ser novidade".

Para o cantor, sua presença em um dos blocos mais famosos do Carnaval, onde foi atração por dois anos, é um reconhecimento pelo seu trabalho.

"É ter a certeza de que todo o meu trabalho valeu e vale muito a pena, é ter a certeza que tem sido valorizado. Arrastar um bloco tradicional e da importância que é As Muquiranas e no último dia de folia é ter a certeza que confiam em mim e que sabem que vou animar bastante o público. E eu garanto não vou decepcionar, farei o melhor Carnaval da minha vida!", promete.

Quando o assunto é a fantasia, que este ano foi inspirada no romance 'Os Três Mosqueteiros', do francês Alexandre Dumas, Léo garante: "serei a "Mosqueteira" mais feliz e sexy da avenida".

