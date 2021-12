Léo Santana comanda As Muquiranas e se despede do Parangolé

A avenida lotou durante a passagem das irreverentes Muquiranas, que nesta terça-feira, 4, último dia de Carnaval em Salvador, foi puxada por Léo Santana, em sua despedida do Parangolé, no Circuito Osmar (Campo Grande-Sé) .

Com a barriguinha de fora e saia curta, Léo rebolou e extravasaou no chão com as 'mosqueteiras'. Misturado à multidão, era difícil saber onde estava o folião e o cantor.

E nesse ritmo, ele seguiu o desfile, cantando sua música de trabalho Só tem negão. As 'mosqueteiras' também dançaram ao som de Negro Lindo e É pra sacudir, sucessos de Léo com o Parangolé.

<GALERIA ID=19031/>

Logo após a passagem das Muquiranas, uma chuva rápida e fortes assustou os foliões, que ameaçaram deixar a folia de Momo, mas logo voltaram para a avenida.

