Juizado distribui pulseiras de identificação para menores

Para evitar que crianças e adolescentes se percam nos festejos do carnaval, que vão desta quinta-feira, 26, até a próxima quarta-feira, 5, pais e responsáveis devem se dirigir aos postos do Juizado de Menores onde podem pegar as pulseiras de identificação que permitem registro de dados como nome, endereço, telefones, nomes dos responsáveis, alergias a medicamentos e tipo sanguíneo.

Também é aconselhável anotar essas informações nas vestes, para que os menores possam encontrar os responsáveis com mais rapidez. Caso um desconhecido localize uma criança perdida no circuito, deverá conduzi-la imediatamente a uma unidade do juizado ou entrar em contato com o órgão através do telefone 0800 071 3020.

Os pontos de distribuição das pulseiras ficarão na Igreja Batista do Sião, no Campo Grande, e no Centro de Estudos Jurídicos em Salvador (Cejus), em Ondina.

O Juizado de Menores sugere que os pais não exponham filhos pequenos a aglomerações, não bebam quando estiverem acompanhados dos menores e nem ofereçamr bebida alcoólica, além de não confiar a guarda dos filhos a estranhos.

adblock ativo