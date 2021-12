Ju Moraes confirma mais apresentações no Carnaval

A cantora baiana Ju Moraes confirmou mais apresentações para o Carnaval de Salvador. Além de marcar presença no Camarote Skol, no domingo, Ju fará show no Camarote Contigo, na sexta, e ainda comandará um trio independente no circuito Barra-Ondina, na segunda-feira.

Ju também fará um aquecimento para o Carnaval com a festa "Lá vem Ela", no dia 5 de fevereiro, no Zen Bar, com presença de amigos do The Voice Brasil, reality no qual ela foi uma das finalistas.

adblock ativo