Jornalista é homenageada na Sala de Imprensa do Carnaval

A jornalista Regina Coeli, falecida em 2009, será a homenageada no Carnaval da Bahia, dando nome à Sala de Imprensa da folia. Regina foi colunista do jornal A TARDE e tinha mais de 40 anos de vida dedicada ao jornalismo, tendo passado pelo Diário de Notícias e Jornal da Bahia, além das emissoras TV Bahia e TV Aratu

A última coluna dela no jornal A TARDE foi publicada em 2009, numa sexta-feira, dia próximo do período carnavalesco, que foi até um dos temas abordados. Regina Coeli faleceu no dia 7 de fevereiro de 2009.

