João Gabriel comanda show em camarote no Circuito Dodô

O cantor sertanejo João Gabriel vai participa do Carnaval de Salvador. Ele vai comandar um show nesta sexta-feira, 28, no Camarote Skol, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

No repertório, a nova música de trabalho Positividade, canção sertaneja que ganhou percussão e acordeom com pegadas do axé music e foi gravada com participação de Tuca Fernandes.

Também fazem parte do set list: Moro Até na Lua, Carona, Tunti Tunti, Hoje Tem, além de canções da Bahia como Lepo Lepo (Psirico), Raiz de Todo Bem (Saulo Fernandes) e o pout pourri Prefixo de verão (Banda Mel) e Eva (Banda Eva).

