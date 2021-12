Jau vai desfilar sem corda no circuito Dodô

O ecletismo musical do cantor Jau ganhará as ruas nesse Carnaval em um bloco sem cordas. O desfile ocorrerá no circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado de folia.

O trio de Jau só é possível por conta de um investimento do próprio artista. O desfile deve custar cerca de R$ 200 mil. Os recursos foram capitalizados com apoio da iniciativa privada, por meio da Lei Rouanet.

Esse ano, o cantor descartou pegar dinheiro do município ou estado para desfilar. "Quando pensar nesta alternativa só farei isso por meio de edital", diz. No ano passado, ele desfilou no trio da Bahiatursa, órgão vinculado ao governo do Estado.

Ele também critica blocos que baixam as cordas no Carnaval só para conseguir dinheiro público. "As pessoas começaram a abdicar de suas cordas, dando a entender que é uma medida de altruísmo, mas, na verdade, é ação financeira para ganhar dinheiro do estado", disse.

Além do trio, o cantor também colocará O Bloquinho para sair na quarta. Esse ano, o desfile acontecerá do Farol da Barra até Ondina, quando a agremiação ocupará o espaço de show do camarote do Harém.

