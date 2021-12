Jau e Olodum reiniciam temporada de ensaios

A temporada de ensaios de Jau e Olodum vai ser retomada no próximo quinta-feira, 31, no Trapiche Barnabé a partir das 21h. Jau, que iniciou a carreira no Olodum, volta a cantar com a banda percussiva durante os ensaios de verão.

No repertório, as letras românticas de Jau vão ganhar a batida do Olodum em sucessos como 'Amanda', que foi gravada em parceria com o Olodum. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia) pista e R$ 80,00 (meia) camarote e podem ser adquiridos nos balcões da Ticketmix.

