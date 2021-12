Jaques Wagner comemora queda em registros policiais

O governador da Bahia, Jaques Wagner, disse neste domingo, 10, estar satisfeito com o que viu até agora e comemorou as quedas, até o momento, nos números de registros policiais e de atendimentos médicos nos circuitos da folia, na comparação com o ano passado.

"Tenho acompanhado o monitoramento diário que é feito pela Secretaria de Segurança Pública e o número de ocorrências declinou", disse. "Tem aquelas ocorrências normais, como roubo e furto de celular, mas o fato é que os números estão em queda." A SSP divulga os dados finais da folia soteropolitana na próxima quarta-feira.

Menos de uma hora depois da comemoração do governador, porém, a SSP confirmou o registro do segundo homicídio nos circuitos da folia de Salvador este ano - em todo o carnaval do ano passado foi registrado apenas um assassinato nos trajetos da festa na cidade.

De acordo com informações da secretaria, o ambulante Rafael Cruz da Silva, de 24 anos, foi esfaqueado por outro vendedor, ainda não identificado, no início do Circuito Dodô (Barra-Ondina), na madrugada de domingo. Apesar de ter sido atendido no Hospital Geral do Estado (HGE), ele não resistiu ao ferimento e morreu no início desta tarde.

O outro homicídio havia sido registrado na madrugada de sábado, no Circuito Osmar (Campo Grande), quando Álvaro Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi baleado. Suspeito de ser o autor dos disparos, Tiago Atílio da Silva, foi preso em flagrante pouco depois.

Além dos dois assassinatos, os circuitos registraram a morte um aposentado, que passou mal durante o desfile do Bloco da Saudade, na tarde de sábado, no Circuito Osmar.

Saúde - Sobre as ocorrências relacionadas à saúde, Wagner reclamou dos casos de embriaguez, responsáveis pela maioria dos atendimentos em postos e unidades de saúde. "Tem gente que, em vez de vir para curtir, vem para apagar", contou. "Eles passam do ponto, vão se recuperar no hospital e perdem a festa."

O governador acompanhou o desfile dos blocos no Circuito Osmar junto com os ministros da Cultura, Marta Suplicy, do Turismo, Gastão Vieira, e da Saúde, Alexandre Padilha, no camarote do governo.

Ele aproveitou para comentar a presença da presidente Dilma Rousseff em Salvador - ela descansa até a quarta-feira com a filha, Paula, e o neto, Gabriel, na Base Naval de Aratu, mesmo local no qual passou o réveillon. "Ela não vem (ao circuito), está aqui para descansar", disse. "Mas ela me convidou e vamos tomar o café (da manhã) lá, na quarta-feira, antes de ela voltar."

