Jair Rodrigues e Ellen Oléria estarão no 1º Sarau du Brown

O primeiro Sarau du Brown, marcado para o dia 13 de janeiro, no Comércio, terá quatro convidados especiais: Jair Rodrigues, Lazzo Matumbi, Ludmillah Anjos e Ellen Oléria. As duas últimas fizeram parte do time de Carlinhos Brown, anfitrião da festa, durante o reality musical The Voice, da Globo. Ellen, por sinal, foi a grande vencedora do programa.

"Jair Rodrigues é um ícone da música brasileira, o criador do nosso hip hop. Já Lazzo é a tradição dos blocos afro. Ellen e Ludmillah, essas duas potências, a gente conheceu há pouco e já ama. O Sarau é feito desses encontros, assim como a música brasileira, é miscigenação", afirmou Brown, em nota divulgada nesta quarta-feira, 26.

