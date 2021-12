Já estão à venda os abadás do bloco Eva

O bloco Eva, comandado por Felipe Pezzoni, novo vocalista da banda Eva, já começou as vendas dos abadás para o Carnaval de Salvador de 2014. Cada dia do bloco Eva custa R$ 230. O pacote com os dois dias sai por R$ 352. Os foliões têm até 12% abatidos nesses valores caso efetive compra até 12 de abril.

Pezzoni vai comandar dois dias de folia no Circuito Osmar (Campo Grande) no domingo e na segunda de Carnaval.

As fantasias podem ser compradas nas lojas da Central do Carnaval e também no Eva.

adblock ativo