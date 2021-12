Já estão à venda fantasias para o bloco As Muquiranas

Começaram nesta sexta-feira, 05, as vendas de fantasias para o desfile de 2014 do bloco As Muquiranas. Com o tema As Mosqueteiras, o bloco já tem a confirmação da banda Psirico como uma das puxadoras do bloco.

A venda do lote promocional segue até 13 de maio na sede do bloco, na Avenida Sete de Setembro, 1451 Ed. Aclamação - Lj 05 - Campo Grande.. Quem já é associado paga R$ 550 pela fantasia. Já o novo folião pagará R$ 600. Para tornar-se um associado é necessário que a pessoa interessada seja indicada por um folião cadastrado e compareça na sede do bloco com xerox do RG, comprovante de Residência e uma foto 3x4.

