Já estão à venda abadás dos blocos com Saulo e Ivete

Os blocos Coruja e Cerveha & Cia não perdem tempo. Mal acabou a folia 2013 e a Axé Mix já está vendendo os abadás para o Carnaval 2014. A procura deve ser grande, já que a grande novidade dos blocos é o cantor Saulo Fernandes, que deixou a banda Eva neste ano, além da presença de Ivete Sangalo.

Na quinta e sexta-feira, Saulo vai comandar o Cerveja & Cia na Barra. No sábado, será a vez de Ivete arrastar os foliões no Circuito Barra/Ondina. Já no domingo e segunda, a cantora vai puxar o bloco Coruja, cabendo a Saulo fazer o desfile de encerramento da festa, na terça-feira, no Campo Grande.

Os abadás custam de R$ 450 a R$ 1.200.

