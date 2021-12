Ivete se veste de empreguete para Carnaval em casa

A cantora Ivete Sangalo, que não desfilou no Carnaval nesta terça-feira, 4, aproveitou para curtir uma folia caseira. A musa do axé curtiu um Carnaval no condomínio onde tem casa em Praia do Forte. Para brincar na festa, ela se vestiu de empreguete. A irmã da artista, Cynthia Sangalo, também participou da folia.

Nesta quarta-feira de cinzas, 5, Ivete sobe novamente no trio para o já tradicional arrastão na Barra. Carlinhos Brown e Psirico também participam da festa.

