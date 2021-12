Ivete Sangalo esquenta tarde chuvosa em Salvador

Os olhos atentos para cima indicavam que a musa do Carnaval Ivete Sangalo estava prestes a iniciar o desfile do bloco Cerveja & Cia na tarde deste sábado, 1º, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

A terceira atração do circuito hoje, o bloco esquentou a chuvosa tarde de Salvador e encheu a orla da cidade de foliões.

O início estava marcado para às 15h30, mas uma hora antes centenas de foliões já se aglomeravam na concentração à espera do show. O casal catarinense Maicol e Aline Souza (na foto, à direita) era um dos que aguardavam ansiosos.

Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE



Apesar de já participarem da festa em 2011, esta é a primeira que eles saem em um bloco. E a escolha da atração não poderia ser outra. "A gente viria no ano passado, mas não deu certo. Então compramos as passagens em junho para não ter problema. E tinha que sair no bloco de Ivete, não tem jeito. O nervoso é grande, já estou com dor de barriga e a mão suando. Se eu falar mais, vou chorar", diz Aline, já se emocionando com a possibilidade de ver a cantora de perto.



E no repertório não poderiam faltar as músicas que fazem sucesso em qualquer época do ano. Para iniciar o desfile com chave de ouro, os fãs do bloco, que formavam um extenso "tapete" laranja, pularam ao som de Tempo de Alegria, a escolhida deste ano para o Carnaval. Além destas, também animaram os foliões do bloco e da pipoca músicas como "Acelera aê", "Festa", "Dalila", "Arerê" e "Dançando".



Já o figurino da cantora seguiu o tema escolhido para este Carnaval: Eu Quero a Paz. Apesar de completamente branco, a roupa é recheada de plumas e brilhos, características marcantes em seus looks. "Aos meus fãs que vieram, desejo muitos beijos e carinhos para vocês", anunciou a cantora, que aproveitou o desfile para desejar boa sorte aos colegas do Chiclete com Banana, que vieram logo em seguida.



Neste domingo, 2, Ivete comanda o primeiro dia do bloco Coruja, no Campo Grande, que também desfila na Barra na segunda.

<GALERIA ID=19001/>

