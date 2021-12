Ivete Sangalo ataca de Pablo e cover de Gangnam Style

No início do seu último dia de Carnaval na Avenida, a cantora Ivete Sangalo brindou os foliões - e a imprensa presente no início do circuito Osmar (Campo Grande) - com a participação especial do cantor de arrocha Pablo, com quem dividiu os vocais na canção "Jogo Sedução", do repertório de Pablo.

Vestindo um vestido quase transparente na parte de baixo, apenas com um collant cor da pele por baixo, Ivete também tocou alguns dos seus principais sucessos, como "Dançando", sua aposta para o Carnaval 2013, "Arerê", "Dalila" e outros dois covers: "País Tropical", de Jorge Ben, e "Gangham Style", do sul-coreano Psy.

Ivete Sangalo ainda desfila na quarta-feira de cinzas no circuito Barra-Ondina, com o seu tradicional arrastão. Ivete anunciou que entre seus convidados estarão Daniela Mercury e o cantor Saulo Fernandes, que se despede da Banda Eva neste Carnaval, partindo para a carreira-solo.

