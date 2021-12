Ivete presta homenagem à guitarra baiana com Armandinho

A cantora Ivete Sangalo convidou o guitarrista Armandinho para prestar uma homenagem à guitarra baiana, instrumento que é o tema oficial do Carnaval de Salvador neste ano, durante o início do seu desfile no circuito Osmar (Campo Grande) neste domingo, 10, puxando o bloco Coruja.

Ao lado de Armandinho, Ivete cantou "Vida Boa", um dos clássicos do repertório do grupo Armandinho, Dodô e Osmar. Armandinho ainda acompanhou Ivete durante a música "Real Fantasia" e "Dalila", ambas do repertório da cantora.

Entre as várias saudações feitas pela cantora para políticos e personalidades, chamou atenção a presença de Regina Casé, apresentadora do programa "Esquenta", da TV Globo. Ivete brincou com Regina, trocando a letra da música "Dalila", cantando "vai buscar Regina, ligeiro!".

Outro destaque da passagem de Ivete foi o momento em que cantou o seu sucesso do carnaval 2013, a música "Dançando", que foi recebida com muito entusiasmo tanto pelos foliões do Coruja e do público pipoca, além dos camarotes oficiais.



