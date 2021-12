Ivete constrange ACM Neto pedindo para ele beijar jovem

A cantora Ivete Sangalo aprontou mais uma "saia justa", ao passar pela Passarela do Campo Grande, onde ficam os camarotes das autoridades. Em cima do trio elétrico do Bloco Corujas, a cantora com uma espécie de vestido de noiva transparente, avistou o prefeito ACM Neto (DEM) que assistia ao desfile ao lado de amigos, assessores e uma jovem. Então, Ivete passou a brincar com Neto que tem duas filhas e é separado: "Que moça bonita, Neto, parece a Carla Bruni. Como é seu nome? Para a gente ficar logo amiga e você me jogar logo na comitiva..." Neto e a jovem pareceram muito constrangidos, mas a irreverente cantora não parou e puxou o coro, "beija, beija".

E continou. "Neto deixe eu lhe dizer uma coisa, não é porque eu sou cantora que não faço xixi, não é porque você é prefeito que não vai ser 'miseravão' (gíria baiana que significa namorador). Quero ver um pitoco, se quiser de língua também pode". O prefeito deu um sorriso amarelo, disse que não com as mãos, mas Ivete não desistia: "você sabe que se você não beijar eu não saio daqui, só um pitoquinho, um carinho, ela é louca para se agarrar..." Como não conseguiu seu intento, resolveu continuar cantando e seguir sua apresentação.

A assessoria da Prefeitura disse que não sabe quem é a jovem. Disse apenas que é uma convidada da família de ACM Neto. O prefeito está solteiro, completou a nota.

