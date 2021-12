Itabuna cancela carnaval fora de época deste ano

O carnaval antecipado de Itabuna não será realizado em 2014. Previsto para acontecer entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a festa foi cancelada pela prefeitura por conta do alerta da Secretaria de Saúde sobre o possível aumento dos casos de dengue e de uma possível epidemia durante os festejos.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura em seu site oficial, além do risco na saúde pública, os índices de violência que podem ser agravados e as fortes chuvas que atingem a região foram fatores considerados pelo prefeito Claudevane Leite para o cancelamento da festa.

As secretarias responsáveis pela organização do carnaval fora de época vão contatar os patrocinadores que já estavam confirmados, além de blocos e entidades, para informar a decisão.

