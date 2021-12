Israel Novaes puxará bloco Pirraça no Carnaval de Salvador

O sertanejo Israel Novaes vai estrear no comando do Bloco Pirraça/ Fecundança no próximo Carnaval de Salvador. O desfile será na terça de Momo, no circuito Barra-Ondina.

O cantor, que embala os fãs ao som de músicas como Vem Ni Mim Dod Ram e Vó Tô Estourado, promete não decepcionar os foliões do bloco voltado para o sertanejo. Para isso, ele já pensa em um repertório de sucessos do ritmo, principalmente do segmento universitário.

Além de Israel, quem fará a festa do público do bloco será a dupla Jorge & Mateus, que puxá o Pirraça no domingo, também no circuito Barra-Ondina.

