Internautas vendem credenciais de acesso ao Carnaval

Internautas usam as redes sociais para vender as credenciais de acesso aos circuitos do Carnaval. A prefeitura entregou dois adesivos para cada residência nos bairros onde tem folia e nas ruas adjacentes, como Barra, Ondina, Campo Grande e Corredor da Vitória. A credencial deveria ser de uso exclusivo dos moradores.

Esse é o primeiro ano que a prefeitura utiliza esse modelo de acesso das pessoas em suas casas. Nos outros anos, bastava apresentar o comprovante de residência.

A Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) informou que não tem como coibir a comercialização, mas que lamenta o fato e estuda como vai coibir essa prática nos próximos anos.

