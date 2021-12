Inscrições para Deusa do Ébano do Ilê Aiyê se encerra dia 30

O Ilê Aiyê encerra no dia 30 as inscrições para a sua Deusa do Ébano 2014. Podem se candidatar mulheres negras de 18 a 40 anos. A ampliação da faixa etária para 40 anos deu-se em razão de o Ilê estar comemorando quatro décadas. As candidatas precisam ser bonitas, saber dançar e conhecer a trajetória do Ilê Aiyê, do Carnaval aos projetos sociais. As inscrições ocorrem na sede da instituição, no Curuzu, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e é preciso levar uma fotografia 3x4.

adblock ativo