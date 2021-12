Influência dos jovens reinventa os ritmos do carnaval

As marchinhas de carnaval e as festas nos grandes clubes que animavam a folia ficaram em um passado bem distante. Mas engana-se quem pensa que o axé, ritmo que ficou consagrado em Salvador, continua liderando a preferência de adultos e crianças na hora de brincar o festejos de Momo. O ritmo inventado por Luiz Caldas, Armandinho, Dodô e Osmar está perdendo cada vez mais espaço entre os jovens.

Ao invés de acompanhar os ícones do axé durante todos os dias de festa, os foliões mais novos estão reservando ao menos um dia na agenda para curtir blocos de ritmos como forró, sertanejo e até mesmo arrocha. A publicitária Ana Cecília Fagundes, de 23 anos, faz parte dessa turma. Ela conta que saiu no bloco Pirraça, com Jorge e Mateus pela primeira vez em 2011 e se apaixonou. "Eu já escutava as músicas da dupla, mas nunca tinha pensado em sair no bloco. Uma amiga me convidou de última hora e eu resolvi aceitar. Amei e desde 2011 saio pelo menos um dia com eles", conta.

A engenheira de Minas e Petróleo, Jaqueline Damásio, de 25 anos também aprovou a experiência de acompanhar o novo ritmo no carnaval. "Eu já era acostumada a sair em outros blocos de axé, mas em 2010 juntamos um grupo de amigos e saímos no Aviões, foi bem legal, eles tocaram forró e vários outros estilos", explica a engenheira. Em 2013, quatro blocos voltados para os ritmos já estão confirmados, mas a lista oficial ainda deve ser divulgada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Aumento - Para o criador do bloco Pirraça / Fecundança, Alex Góes, a procura nos últimos três anos, desde a criação do bloco, foi tão grande que os organizadores resolveram colocar o Pirraça mais um dia na avenida em 2013. "Até o ano passado saímos dois dias, sempre com Jorge e Mateus e alguns convidados. Nesse ano sairemos três dias, dois com Jorge e Mateus e um dia com Gustavo Lima, com 3.500 abadás por dia", conta.

O bloco Seu Maxixe, o pioneiro em sertanejo no carnaval da Bahia também comemora o aumento nas vendas. Criado em 2010, ele completa quatro Carnavais em 2013, e já vendeu mais de 85% dos abadás disponibilizados. "Ao contrário dos outros anos, vamos sair na sexta-feira em 2013. Em 2010 o nosso bloco foi lotado, a novidade atrai o folião e a qualidade da banda fideliza e faz com que eles continuem acompanhando", comenta Berguinho, vocalista do Seu Maxixe.

Para o percussionista do Seu Maxixe, Fabrício Bittencourt, o axé está perdendo espaço no carnaval para ritmos como o sertanejo e o arrocha. Segundo ele, essa migração do público se dá pela remontagem que esses novos ritmos estão recebendo, onde características do axé, forró e samba se misturam nas músicas. "O axé começou a se elitizar e se afastou do público, e o sertanejo, o arrocha e o pagode estão ocupando esse espaço".

Ainda segundo Fabrício, a falta de inovação do ritmo consagrado na Bahia também influencia na escolha do público na hora de comprar o bloco. "Ultimamente, nada se renovou no axé, tirando bandas como Eva, que sempre teve o pé na África e Claudinha, que trazem inovações sempre, nada mudou, eu acho que com isso os artistas se distanciam do público", explica.

Para Berguinho, o público procura novidade e, por conta disso, os blocos de novos ritmos ganham mais adeptos a cada ano. "O axé em geral, tirando os grandes astros, deu uma estacionada, a galera quer novidade e é por isso que eu acho que o público dos outros blocos não para de crescer". Conta.

Opinião que é compartilhada pelo príncipe do arrocha, Kart Love. Para ele, o sertanejo domina o Brasil e o carnaval da Bahia é capaz de abraçar toda essa pluralidade de ritmos. "Eu acho que é o momento da música sertaneja que está muito forte, assim como o axé já passou por essa fase lá atrás, e as pessoas acabam procurando mais mesmo". Explica.

Apesar da grande aceitação do público com os blocos que fogem ao axé, Solange Almeida, vocalista da banda Aviões do Forró lembra que no início, artistas consagrados não gostaram da ideia de ver outros ritmos no carnaval de Salvador. "Muitas pessoas torceram o nariz para a gente, lembro que no nosso primeiro dia no carnaval estávamos passando em frente a um camarote e um dos criadores do carnaval virou as costas para a gente e saiu fazendo negativo com a cabeça, fiquei arrasada", conta a cantora, sem revelar o nome do envolvido na situação.

Vem por aí - E os blocos de sertanejo e arrocha não param de inovar. Para o carnaval de 2013 o público vai poder conferir blocos voltados somente para os ritmos além das participações em outros trios. A dupla Munhoz e Mariano, conhecida pelo hit "Camaro Amarelo", cujo clipe alcançou mais de três milhões de visualizações no Youtube, também vai comandar o bloco Skol na sexta-feira de carnaval na Barra.

Já os meninos da banda Seu Maxixe estão planejando uma novidade politicamente correta para os fãs. "Vamos levar para o trio a ideia de sustentabilidade, nos figurinos e na decoração também", contam os músicos. O cantor Pablo, que em 2012 foi convidado para cantar no Tiete sem cordas vai ter o seu próprio bloco nesse ano. A voz romântica vai sair no Alô Inter...Ê paixão, que desfila na Barra.

