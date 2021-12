Indicados ao Troféu Dodô & Osmar serão conhecidos na segunda

A lista com os concorrentes a grandes destaques do Carnaval 2014, e que disputarão o Troféu Dodô & Osmar no dia 8 de abril, será divulgada na próxima segunda-feira, 17. A cerimônia de premiação será no palco principal do Teatro Castro Alves (Campo Grande).

A relação dos selecionados ao troféu, que este ano chega à 21ª edição, estará disponível na página eletrônica do prêmio (www.trofeudodoeosmar.com.br).

Nesta edição, além de prestar uma homenagem aos melhores cantores, artistas revelação e músicas preferidas, o evento tem como tema os 40 anos dos blocos afro e afoxés, representantes da cultura negra no Carnaval da capital baiana.

O roteiro e a direção da cerimônia ficarão a cargo do dramaturgo e diretor teatral Elísio Lopes Jr., que promete grandes surpresas. "Estamos preparando um grande espetáculo, com corpo de baile, cenografia virtual e encontros inéditos entre músicos baianos", adianta Elísio.

Os indicados ao troféu foram selecionados a partir de enquete realizada nos dias de folia por pesquisadores do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). Eles estiveram nos três circuitos da festa, entrevistando os foliões.

Pipoca

Segundo o diretor Elísio Lopes Jr., a concepção pensada para a cerimônia busca transformar a apresentação em um grande espetáculo, que vai levar ao palco do TCA cenas que remetem ao universo do folião pipoca.

"Contaremos com vários apresentadores, que vão representar perfis importantes do Carnaval baiano, como sambistas, travestidos e outros personagens tão importantes para a festa", explicou o diretor.

Considerado o mais importante reconhecimento aos melhores artistas do Carnaval de Salvador, o Troféu Dodô e Osmar é uma realização do Grupo A TARDE e do Grupo Engenho, com apoio da Rádio Piatã FM, TV Aratu e patrocínio do Bradesco, Prefeitura de Salvador e Petrobras.

