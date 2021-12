Implantação do Afródromo depende do aval dos patrocinadores

A criação do quarto circuito no Carnaval soteropolitano, que é uma das novidades propostas e mais concretas para folia de 2013, ainda não foi confirmada pela Prefeitura de Salvador, apesar de Carlinhos Brown, um dos líderes do projeto Afródromo, pontuar que está tudo certo para seu lançamento em fevereiro de 2013 (de 7 a 13), quando começa a festa de Momo.

De acordo com Jonga Cunha, presidente da Empresa de Turismo S.A. (Saltur), para que o Afródromo seja implantado no Comércio, é preciso que haja uma conversa com os patrocinadores oficiais do Carnaval. "Precisamos saber como eles vão se posicionar com relação a esse quarto circuito. E essa conversa ainda está em andamento", afirmou Jonga, antes do início do encontro de boas-vindas promovido pela Associação Brasileira de Entretenimento, seção Bahia (Abre-BA), ao prefeito eleito de Salvador, ACM Neto, no final da tarde desta terça-feira, 11, no Hotel Othon, em Ondina.

Ainda conforme Jonga, será analisada a questão da segurança pública no circuito do Comércio. "É preciso certificar que a Polícia Militar tenha condições de promover a segurança no espaço sem comprometer os demais circuitos já existentes", pontuou ele, acrescentando que é necessário também ponderar a avaliação da Câmara dos Vereadores, o que ainda não foi feito, uma vez que um novo espaço na cidade será ocupado pela folia de Momo. "É interessante que os vereadores também possam se posicionar, mas isso só poderá acontecer a partir do dia 1º de janeiro", afirmou. Nesta data, novos vereadores e reeleitos assumirão seus postos juntamente com Neto.

Carlinhos Brown, que é diretor artístico do Afródromo, por sua vez, ressalta que não irá interferir nas questões pontuadas por Jonga. "Nossa parte já foi feita e esperamos agora que os demais façam a sua", destacou o músico, afirmando que o projeto de estrutura e cultural do Afródromo está pronto.

Boas-vindas - Além do Afródromo, que foi discutido por Brown e Jonga antes do encontro com ACM Neto, outros pontos também foram comentados durante a cerimônia de boas-vindas ao prefeito eleito. Dentre elas, a possibilidade de ter dois carnavais em 2014: um em fevereiro e outro durante a Copa do Mundo no Brasil, que foi proposta por Neto. "É a oportunidade que temos de ter um diferencial de outras cidades que serão sedes do Mundial", salientou Neto, em seu discurso para a plateia formada por artistas, empresários do entretenimento e jornalistas. Ele não comentou sobre o projeto do Afródromo.

Já no tocante à folia deste ano, o prefeito eleito pontuou que a atual gestão do Carnaval, que tem Jonga à frente, será mantida até a quarta-feira de cinzas, no dia 13 de fevereiro, e que somente após isso será impresso seu modelo de administração na festa. "O Carnaval deste ano não será o dos meus sonhos", afirmou ele, acrescentando que o atual modelo de evento já está saturado e que, em 2014, junto com os promotores da festa, outro modelo deverá ser pensado e executado para ampliar e melhor o Carnaval.

Dentre os artistas presentes no encontro, Durval Lelys, da banda Asa de Águia, Tatau, do Araketu, Xanddy, do Harmonia do Samba, Alinne Rosa, do Cheiro de Amor, Bell Marques, do Chiclete com Banana, Levi Lima e Manno Góes, da Jammil e Uma Noites, e Alexandre Peixe.

