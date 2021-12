Ilê Aiyê define tema para o Carnaval 2014

O bloco Ilê Aiyê já definiu o tema para o Carnaval de 2014, quando completará 40 anos de desfiles na festa. Uma programação especial será realizada para comemorar a data, a partir do tema "Do Ilê Axé Jitolu para o Mundo - Ah se não fosse o Ilê Aiyê".

Entre as novidades, o presidente do bloco, Vovô do Ilê, confirmou que será inaugurado o estúdio na Senzala do Barro Preto. Além disto, o bloco vai lançar um livro e um box de CDs e gravar o primeiro DVD na COncha Acústica do TCA.

No Carnaval, o Ilê leva para a avenida uma retrospectiva dos principais acontecimentos e conquistas de sua história, desde suas origens, no Terreiro Ilê Axé Jitolu, no bairro da Liberdade, até os dias atuais.

