Ilê Aiyê define tema para desfile no Carnaval 2013

O tradicional bloco afro Ilê Aiyê já definiu o desfile do Carnaval 2013. A direção do bloco decidiu homenagear o Guiné Equatorial, país africano que tem um dos maiores PIB´s da África.

A escolha foi um reconhecimento à importância do continente na formação da cultura brasileira. Agora, a produção do bloco vai se aprofundar no tema para definir os detalhes, como as vestimentas, para o desfile.

