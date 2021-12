Idosa perdida em Carnaval é encontrada pela família

A idosa de 74 anos encontrada desabrigada pela polícia, na segunda-feira, 11, no circuito do Carnaval, foi localizada pela família na manhã desta terça-feira, 12, informa a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps). A família reconheceu a idosa através de um noticiário da TV. Ela teria saído de casa no mesmo dia em que foi encontrada pelos agentes.

Segundo a família, a idosa, identificada como Maria das Dores de Souza, sofre de problemas mentais. Ela teria aproveitado o descuído da cuidadora e pêgo um ônibus escondido. Maria das Dores mora no bairro de Coutos, em Salvador.

Na segunda-feira, quando foi encontrada pela polícia, a idosa foi encaminhada para a Defensoria Pública. Em seguida, encaminhada para a unidade municipal de acolhimento para idosos, o Abrigo Dom Pedro II.

