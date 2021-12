Homenagem do Olodum vira gafe e revolta torcida do Vitória

O que era para ser uma homenagem aos times brasileiros se tornou alvo de revolta dos torcedores do Esporte Clube Vitória contra o Bloco Olodum, que no Carnaval deste ano celebra o futebol e o samba. A confusão começou na última segunda-feira, 4, quando os abadás começaram a ser entregues. Os torcedores do rubro-negro repararam que o nome do escudo, impresso no abadá que será usado no desfile de domingo, havia sido trocado pelo "Vice", em vez do original E.C.V (Esporte Clube Vitória). O símbolo que estampa o figurino foi criado pela torcida do arquirrival Bahia como forma de gozação.

As fotos das fantasias foram postadas no site da Central do Carnaval, empresa responsável pela comercialização. Indignados, os torcedores do rubro-negro baiano começaram a se manifestar na página da empresa: "Convoco a torcida Rubro-Negra a boicotar essa charanga de péssima qualidade, e levar para as ruas o seu protesto com cartazes faixas e vaias!!! A partir de hoje o batuque sem graça desse dito "bolco" deve ser considerado não bem vindo ao seio da torcida rubro-negra", postou Guilherme Hirsch Conclamo.

"Estão de brincadeira não é? Ninguém vai tomar uma providência? Isso é falta de respeito... Não gostar do time é um direito deles, mas fazer isso é palhaçada! Desrespeito com o torcedor rubro negro... Patético e anti-profissional. Caiu completamente no meu conceito". Postou a torcedora Bruna Lima na página Seleção Rubro Negra.

Após perceber a dimensão da gafe e a revolta dos torcedores do Vitória, a Central do Carnaval resolveu excluir as fotos das vestes de sua página na internet.

Desculpas ao Leão - Em nota, a direção do bloco Olodum pediu nesta terça, 5, desculpas aos torcedores e à direção do Vitória pelo erro. "Pedimos oportunamente desculpas ao time Esporte Clube Vitoria, pois o ato em si não teve, em absoluto, a intenção de atingir pessoalmente a ninguém, tão pouco prejudicar a imagem de tão honroso e respeitoso clube que desde muito alegra a sociedade baiana"

Ainda de acordo com o comunicado, assinada pelo presidente do bloco, João Jorge Santos Rodrigues, a direção afirmou que o erro não vai ser repetido e justificou a troca como um erro humano. "Gostaríamos de retratação pública com a consciência de que atos como estes não mais se repetirão, pois, tratou-se de um erro humano, nada portando de cunho pessoal e desrespeitoso. Em tempo, informamos que determinamos o imediato recolhimento das fantasias que estão sendo distribuídas na Central do Carnaval, e que as mesmas não serão utilizadas em qualquer evento da instituição", concluiu.

Segundo o vice presidente do Esporte Clube Vitória, Carlos Falcão, o time lamentou que uma instituição como o Olodum tenha funcionários despreparados e desse nível, mas a direção entendeu que o erro foi de uma pessoa e não da instituição. "O bloco já entrou em contato com a gente e explicou o que ocorreu, nós entendemos que foi o erro de uma pessoa, e se as medidas de recolhimento dos abadás forem cumpridas, nós não vamos tomar medidas judiciais", explica.

Porém, de acordo com o vice presidente, se a troca dos abadás, prevista para começar nesta terça, não acontecer de forma eficaz, o clube vai tomar as providência cabíveis na Justiça. "Estamos atentos e monitorando o assunto. Medidas adotadas, assunto encerrado, caso contrário, tomaremos providências".

Retirada suspensa- Conforme a assessoria de imprensa do Bloco Olodum, as fantasias que foram retiradas já podem ser trocadas a partir desta terça. Ao todo, 140 camisas com o escudo errado foram distribuídas para os foliões, o restante teve a retirada suspensa.

Ainda segundo o bloco, os foliões devem entrar em contato com a produção por meio do telefone 3322 0487 e consultar qual o ponto de venda mais próximo para que a troca possa ser feita. Quem realizar a troca nesta terça vai ganhar um par de ingressos para o último ensaio do Olodum que será realizado no mesmo dia, na Praça Tereza Batista.

