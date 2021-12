Hits com pegada latina lideram o embalo da folia

"Onomatopeia que imita o som de percussão do samba". É essa a definição em dicionários para Ziriguidum, título de uma das músicas mais tocadas durante o Carnaval deste mundo.

O hit que deu destaque à banda Filhos de Jorge é uma versão semelhante aYiri Yiri Boum, canção composta e interpretada por Gnonnas Pedro, grande nome da música latina na década de 50.

<VIDEO ID=1307323/>

Uma certa pegada latina aparece nas outras duas fortes candidatas ao título: Largadinho, de Claudia Leitte, composta por Duller, Fabinho Alcântara e Samir, e Dançando, composta por Márcio Vitor e interpretada por Ivete Sangalo.

Embora numa posição mais discreta na disputa, Dançation, de Psirico também agrada. A música foi composta por Magno Sant'Anna e Felipe Escandurras. O hit une o pagode à batida da música eletrônica.

Disputa - O balanço das músicas tem despertado o interesse por coreografias elaboradas. Ziriguidum parece estar liderando a disputa no gosto dos foliões. "É a que tem o ritmo mais gostoso. É mais animada. Largadinho é a segunda melhor", opina a foliã Jelsa Guimarães. "O gingado da coreografia vai garantir a vitória aos Filhos de Jorge", aposta Sandra Nascimento.

<VIDEO ID=1307324/>

A música, que ficou mais conhecida após a apresentação da banda no Festival de Verão, ocupa o segundo lugar em enquete realizada no Facebook sobre as favoritas do Carnaval 2013.

Com diferença de apenas 20 votos, Dançando vem em segundo lugar. "Antes do Carnaval começar, eu já achava que Largadinho iria ganhar. Hoje acho que vai ser Ziriguidum, pois é a que mais toca na avenida", conta Marcos Santana, que acompanha os blocos desde a quinta-feira.

Há até quem veja conspiração. "Cláudia Leitte merece ganhar, mas a mídia está boicotando a música", afirma Selma Fonseca. As torcidas e suposições chegarão ao fim logo depois de amanhã, quando os resultados das enquetes começará a ser revelado.

adblock ativo