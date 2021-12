Henri Castelli volta ao Carnaval de Salvador

Henri Castelli vai, mais uma vez, marcar presença no Carnaval de Salvador. O ator será um dos convidados vips do Camarote Salvador, instalado no camarote Dodô (Barra/Ondina).

No ano passado, o ator comemorou seus 35 anos na festa baiana e conheceu Juliana Despírito, sua atual namorada, com quem teve uma filha, Maria Eduarda, nascida no mês de janeiro desde ano.

Recentemente, a colunista Fabíola Reipert, do portal R7, divulgou que o galã está solteiro. Segundo ela, o ator está mantendo um relacionamento de fachada com Juliana para não ficar com imagem queimada.

