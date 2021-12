Harmonia fará show exclusivo em camarote no Carnaval

Apesar de faltar mais de dois meses para o Carnaval soteropolitano, a confirmação de atrações nos camarotes que vão ficar no trajeto do desfile de Momo já começou. O primeiro a ter o nome divulgado, no espaço do Pida, no circuito Barra-Ondina, é a banda Harmonia do Samba, que vai tocar no camarote pela primeira vez. O show será exclusivo para foliões do espaço.

