Harmonia aposta na interação com os fãs para agitar ensaios

Já nos preparativos finais para mais uma edição de "A Melhor Segunda-feira do Mundo", o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, conversou com o Chame Gente e contou o que o público pode esperar deste ensaio de verão, que começa em janeiro do próximo ano. Segundo ele, novas músicas serão apresentadas aos fãs que comparecerem à festa, dia 7.

Depois de mais de 10 de "A Melhor Segunda-Feira do Mundo", o que torna o ensaio imperdível e atraente para o público baiano?

A gente tem "A Melhor Segunda Feira do Mundo" como um projeto único. Trabalhamos o ano inteiro pensando nesse encontro com o público e, todo ano, a sensação boa de saber que os nossos fãs também esperam por esse momento sempre se renova. Acreditamos que é um evento imperdível para aqueles que curtem o Harmonia, pois é uma festa planejada para ser diferente. O repertório é novo, o formato das apresentações são diferentes porque conseguimos criar uma relação de maior intimidade com público. A gente consegue cantar músicas que as pessoas começam a pedir na frente [do palco]. É como se o público participasse da apresentação que estamos fazendo para eles. As atrações incrementam a diversão e tudo fica lindo!

O que o Harmonia do Samba está preparando de novidade para o evento, que tem início agora em janeiro?

Esse ano, a gente quebrou o protocolo e apresentamos já a presença da maioria dos artistas que participará da festa. A expectativa para encontrar a galera é sempre muito positiva e a gente sempre apronta algo novo no repertório, nas brincadeiras que fazemos no palco com o público, que, particularmente, é um dos momentos do show que mais gosto. O que a gente pega ali e coloca no palco acaba representando nossos fãs.

Como é feita a seleção dos convidados para os ensaios, que já tem nomes de peso confirmados, como Bell Marques, Claudia Leitte e Jau?

A gente tem uma opção muito grande de artistas para trazer [ao ensaio] e o convite é aberto a todos sempre. A nossa vontade era poder levar todo mundo.

Falando um pouco de Carnaval, já que os ensaios antecedem a maior festa do verão... O que o Harmonia já está preparando? Já tem tema?

Esse Carnaval vai ser massa! O nosso bloco, o Meu & Seu, completa dez anos de folia e a expectativa está todinha em torno dele. Parece que foi ontem quando ele entrou pela primeira a vez na avenida. Vamos levar para a avenida muita coisa que remeta ao tema dos dez anos do nosso bloco, com abadás estilizados e elementos que caracterizam esse período para nós.

